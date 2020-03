Japanse Grand Prix-ruiter Akihiro Shimoda (43) onverwachts overleden

De Japanse Grand Prix-ruiter Akihiro Shimoda is onverwachts overleden op zaterdag 14 maart. Shimoda, die in 2010 deel uitmaakte van het Japanse team dat vierde eindigde op de Asian Games, kwam plotseling te overlijden aan een hartaanval. De Japanner maakte na een internationale wedstrijdpauze van vijf jaar, afgelopen oktober zijn rentree in de dressuursport.

Shimoda is een zoon van de Japanse zakenman Tsunehiro Shimoda, één van de grootste investeerders in de Japanse dressuursport. De ruiter zelf reed tussen 2012 en 2013 internationaal Lichte Tour met onder andere Roselle (Kroonjuweel x Contango) en Trisha (Rubiquil x Kwadruto). In oktober 2019 maakte hij zijn Grand Prix-debuut met de Pools-gefokte Otello (Alfaro x Seul).

Bron: Eurodressage