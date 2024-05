Jenny Ducoffre onverwachts overleden

Jenny Ducoffre, die jarenlang werkzaam was als de groom van Jos Verlooy, is op 44-jarige leeftijd onverwachts overleden. Ducoffre won maar liefst drie keer de Best Groom Award en werd eerder dit jaar op Indoor Friesland nog uitgeroepen tot beste springgroom.

Jenny Ducoffre begon in 2013 als groom van Jos Verlooy en bleef daar meer dan tien jaar lang. Kortgeleden stopte ze bij Eurohorse en begon voor zichzelf. “Ruim tien jaar lang zette Jenny zich in voor het welzijn van de paarden en de successen van Jos Verlooy en Eurohorse. Haar toewijding, liefde voor de paarden en onvermoeibare inzet hebben een onuitwisbare indruk achtergelaten op iedereen die haar kende. Haar verlies treft ons allen diep”, aldus Verlooy.

Showgroom

Jenny Ducoffre werd geboren in Duitsland en ze kwam uit een echte paardenfamilie. Haar vader Manfred Schildt won in 1978 zelfs de Grote Prijs van Indoor Friesland. Ze werd door Axel Verlooy, de vader van Jos, benaderd met de vraag of ze voor hem wilde komen werken. Ze stemde toe, maar wel met de voorwaarde dat ze niet op concours hoefde. Toen ze eenmaal met Verlooy op concours meeging naar de Verenigde Staten, was ze om en sindsdien was ze actief als showgroom.

Uit liefde voor de paarden

Jenny Ducoffre had een zware soort reuma en MS en moest een tijd geleden een periode ondergaan, waardoor ze vier maanden niet kon werken. Mede door de zware medicatie die ze kreeg. “Als je vier maanden niet weet wat morgen je brengt, ga je echt nadenken. Ik ben toen meer dan ooit gaan beseffen dat het groomen in mijn hart zit en dat ik het echt uit liefde voor de paarden doe. Ik weet wat ik doe en wat ik wil. Dat is voor Jos werken. Voor hem en zijn familie en voor niemand anders. Zij zijn inmiddels als familie voor mij”, vertelde Ducoffre eerder dit jaar op Indoor Friesland.

Bron: Horses.nl/Insta Jos Verlooy/WoS