Johan Philippaerts overleden

Savannah Pieters
Archieffoto Johan Philippaerts, hier met Challenge van Begijnakker. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

De Belgische springruiter en -trainer Johan Philippaerts is op zaterdag 21 februari 2026 op 55-jarige leeftijd overleden in het ziekenhuis van Genk, na een slepende ziekte. Met zijn overlijden verliest de springsport een gedreven vakman en betrokken opleider.


