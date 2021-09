John Geerets (62) overleden

Springpaardenfokker en hengstenhouder John Geerets is overleden op 62-jarige leeftijd. Geerets was onder meer eigenaar van de hengst Dutch Capitol (v. Capitol I), die op de eerste Zangersheide keuring werd goedgekeurd en later ook in Holstein.

Geerets fokte nog steeds, onder meer met de zelfgefokte Dutch Capitoldochter Dutch Dionalda G Z, een merrie uit de Aralda stam. Haar vierjarige dochter Cascaralda G Z. won in 2019 het Open Kampioenschap vrijspringen in Panningen en legde afgelopen zomer de IBOP af met 81 punten.

‘Alles wat met paarden te maken heeft’

Geerets leidde Taxi Geerets De Leeuw, een bedrijf dat bijna een eeuw geleden door zijn grootvader werd opgericht. Het vervoerbedrijf was onlangs nog de sponsor van het WK Tweespannen in Limburg. Geerets zei bij die gelegenheid: “Onze hobby is paarden en alles wat met paarden te maken heeft, raakt ons in positieve zin. Of het nou Bixie, dressuur, mennen of springsport en zo verder is; het heeft onze interesse.” Geerets wordt door zijn nabestaanden omschreven als een markante en eigenzinnige persoonlijkheid die zij enorm gaan missen.

Bron: Taxipro.nl / Limburg 2021 / Horses.nl