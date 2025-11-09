Jonge amazone overleden na ernstig ongeval in Sint-Katelijne-Waver

Savannah Pieters
Jonge amazone overleden na ernstig ongeval in Sint-Katelijne-Waver featured image
Foto Lonneke Ruesink

De 22-jarige Jill Mollen, medewerkster van Stal Ceulemans in het Belgische Sint-Katelijne-Waver, is overleden aan de verwondingen die zij eerder deze week opliep bij een ernstig ongeval op de stal.

Door Savannah Pieters

Stal Ceulemans maakte het overlijden van de jonge amazone bekend op social media. “Vandaag hebben we het hartverscheurende nieuws ontvangen dat Jill, onze jonge medewerkster die eerder deze week zwaar gewond raakte bij het ongeval op onze stal, helaas overleden is.”

Aangetroffen in weiland

De jonge vrouw raakte dinsdag zwaargewond, vermoedelijk nadat zij door een paard werd geraakt. Ze was op dat moment aan het werk en werd korte tijd later met een zware hoofdwond aangetroffen in een weiland nabij de stallen. De hulpdiensten brachten haar in levensgevaar naar het ziekenhuis, waar ze de afgelopen dagen werd behandeld.

De politie nam na het incident de hoefijzers van het betrokken paard in beslag om het ongeval verder te onderzoeken.

Bron: FB Stal Ceulemans

You might also like