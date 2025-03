Jonny Hilberath (69) plotseling overleden na kort ziekbed

Jonny Hilberath is na een kort en heftig ziekbed overleden. De assistent-bondscoach van het Duitse dressuurteam werd slechts 69 jaar oud. De ruiter en trainer nam voor de Olympische Spelen van 2012 in Londen de functie van bondscoach over na het plotselinge overlijden van bondscoach Holger Schmezer. Vervolgens werd Monica Theodorescu bondscoach en zij werd sindsdien ondersteund door Jonny Hilberath.

De Duitse paardensportcommentator Kim Kreling bracht op haar website Dressursport.kim het nieuws dat Jonny Hilberath op woensdagochtend 5 maart is overleden. De Duitse dressuurtrainer, naast Monica Theodorescu de mede-coach van de Duitse dressuurploeg, werd slechts 69.

Kort en heftig ziekbed

De Duitse paardensportkoepel FN publiceerde het volgende persbericht over het overlijden van Hilberath:

Jonny Hilberath is vandaag na een kort en ernstig ziekbed overleden. In juni zou hij 70 zijn geworden. “Jonny Hilberath was opleider en trainer met heel zijn hart. Zijn plotselinge overlijden heeft ons enorm geschokt en raakt ons diep. We zullen hem heel erg missen”, zegt Dr. Dennis Peiler, sportchef bij de FN.

Paarden

Paarden hebben Jonny Hilberath gedurende zijn hele leven gevormd. Hij groeide op met werkpaarden in het Holsteinse Kellinghusen. Via het poetsen, uitmesten en losrijden werd hij zelf ruiter en was later succesvol in alle disciplines – dressuur, springen en eventing – tot en met klasse S.

De beslissinde wending in zijn carrière in de paardensport kwam toen hij dressuuramazone Rosemarie Springer ontmoette, waar hij ‘Bereiter’ werd. Maar ook de training bij de legendarische trainer Herbert Rehbein had een blijvende impact op zijn sportcarrière.

Eigen stal

In de jaren negentig reed Jonny Hilberath voor de stal van Detlef Saul in Bremerhaven, waar hij in twaalf jaar tijd talloze Grand Prix-overwinningen behaalde en in 1992 het Duits Kampioenschap voor professionele ruiters won. In 1995 opende hij samen met zijn Zweedse vrouw Annika een eigen trainingsstal op in Abbendorf en trainde daar dressuurruiters van over de hele wereld, waaronder de Mexicaanse Bernadette Pujals, de Japanse Yuko Kitai, de Australische Hayley Beresford en de Zuid-Afrikaanse Nathalie Hobday.

Schmezer

In 2012 nam Jonny Hilberath de positie van bondscoach over na het plotselinge overlijden van Holger Schmezer, met wie hij een lange en intense vriendschap had. Eerder was hij al assistent-trainer van Schmezer – in 2012 leidde hij in zijn eentje het Duitse team naar het zilver op de Olympische Spelen in Londen.

40 medailles

Na Londen nam hij de functie van Duitse dressuurtrainer op zich en werd naast Monica Theodorescu medecoach van het Duitse team. Sindsdien hebben de Duitse dressuurruiters in totaal 40 medailles gewonnen op kampioenschappen, waarvan de meest recente twee keer goud en zilver was op de Olympische Spelen in Parijs.

Theodorescu

“Het nieuws van de dood van Jonny Hilberath raakte mij hard. Met hem verlies ik niet alleen een fijne collega, maar ook een goede vriend. We hadden dezelfde filosofie als het gaat om dressuurrijden en het opleiden van dressuurpaarden, en dat heeft ons altijd verbonden. Ik zal hem heel erg missen”, zegt Monica Theodorescu.

Jonny Hilberath met zijn Duitse dressuurploeg op CHIO Rotterdam 2024. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Jonny Hilberath met Monica Theodorescu op CHIO Aken 2024. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Jonny Hilberath met Fabriano in 2005. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bron: Dressursport.kim / FN