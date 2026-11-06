Jur Vrieling neemt afscheid van Bubalu VDL: ‘Je was zoveel meer dan een paard’

Petra Trommelen
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Jur Vrieling neemt afscheid van Bubalu VDL: ‘Je was zoveel meer dan een paard’ featured image
Bubalu VDL en Jur Vrieling. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Jur Vrieling heeft via Instagram bekendgemaakt dat zijn voormalige toppaard Bubalu VDL (v. Baloubet du Rouet) is overleden. De 25-jarige VDL-hengst behoorde onder Vrieling tot de absolute top van de internationale springsport. Samen wonnen ze teamzilver op de Olympische Spelen van Londen in 2012 en teamgoud tijdens de Wereldruiterspelen in Caen in 2014.


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