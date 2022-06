Jur Vrielings eerste GP-winnaar VDL Edminton overleden

VDL Edminton Z (Emilion x Nimmerdor), het paard waarmee Jur Vrieling zijn eerste Grand Prix, de Grote Prijs van Leeuwarden, won, is overleden. De KWPN-aangewezen en Zangersheide-goedgekeurde hengst is 29 jaar oud geworden.

“Hij bezorgde me de eerste grote overwinningen in mijn carrière en hij heeft zijn beste leven en pension doorgebracht bij Alessandra Beccardi”, schrijft Vrieling.

Een droom

Na zijn overwinning in 2002 vertelde Vrieling destijds: “Dit is een droom, mijn grootste wens was ooit om een Grand Prix te winnen tijdens Indoor Friesland, ook voor eigenaar Van de Lageweg, die mij van zulke goede paarden voorziet, is dit fantastisch. Van Labor’s VDL Edminton zullen we nog veel horen. Het publiek in Leeuwarden geeft je vleugels, dit werkt beter dan Red Bull.”

Korte tijd

Toen Vrieling de Grote Prijs van Leeuwarden won, had hij de toen negenjarige hengst nog maar vier weken onder het zadel. Het jaar daarvoor had de ruiter Edminton ook al kort onder het zadel, maar toen werd hij verkocht naar Chili. De nieuwe eigenaar kon echter niet met de hengst overweg en hij kwam weer terug bij Vrieling.

Bron: Horses.nl/Stegen.net