Jur Vrielings Freeman VDL overleden

De KWPN-goedgekeurde hengst Freeman VDL (v. Emmerton) die als driejarige kampioen werd van de KWPN hengstenkeuring, is overleden. Dat heeft VDL Stud bevestigd. Sinds het voorjaar stond de negenjarige in Canada met het oog op de sport. Helaas heeft hij daar niet veel van zich kunnen laten zien. De oorzaak van het overlijden is niet bekendgemaakt.

Eerder dit jaar liet Wiebe Yde van de Lageweg de reden van verkoop weten: “We hebben voldoende nafok van hem. Als de populariteit qua dekken dan afneemt, dan moet je wat.” De hengstenhouder had toen wel een toekomstgarantie ingebouwd. “Als zijn nafok het straks heel goed doet, dan komt hij gewoon weer terug. Dat hebben we zo afgesproken.” Dit laatste is helaas niet meer mogelijk. Bij het KWPN zijn ruim 300 nakomelingen van hem geregistreerd. Als driejarige nam hij deel aan het verrichtingsonderzoek waar hij met een puntentotaal van 78 werd ingeschreven in het stamboek. Voor zijn techniek scoorde hij een 8 en voor zijn vermogen een 8,5.

Succesvol in de sport

Freeman VDL was succesvol in de sport onder Jur Vrieling, die ook zijn vader Emmerton uitbracht. Als 4-jarige werd hij kampioen van de hengstencompetitie klasse L. Als 6-jarige heeft Freeman zijn internationale debuut gemaakt in Leszno met drie foutloze rondes waarbij hij tweemaal 5e en een keer 6e werd. Daarnaast won hij de Hengstencompetitie klasse Z/ZZ in Ermelo, werd 3e in Zuidbroek en sprong eveneens foutloos in de competitie van Kronenberg. Freeman werd reservekampioen van de Hengstencompetitie klasse Z/ZZ en was als 7-jarige ook 2e in de 1.35 m.-finale van Leszno.

Fokkerij

Freeman werd door VDL Stud gefokt uit Be Helena van Chin Chin. In de fokkerij heeft Freeman VDL van zich laten horen op de keuringen. Dochters Kerrita VDL (uit Bevita van Cassini I, fokker VDL Stud uit Bears) en Kobolivia VDL (uit Gobolivia VDL van Arezzo VDL, fokker VDL Stud uit Bears) liepen vorig jaar mee in de top 10 van de nationale merriekeuring. Kerrita VDL, die tijdens haar stamboekopname 90 punten voor vrijspringen scoorde, werd 6e en Kobolivia eindigde als 10e. Dit jaar leverde Freeman VDL de nummer drie van de kampioenskeuring voor springveulens: Owen (Freeman VDL uit Ambersinaa elite pref prest IBOP-spr PROK Indoctro, fokker S. van der Meer, Surhuisterveen & I.G.R. van der Meer, Lucaswolde), dit veulen werd eerder kampioen op de Centrale Keuring van Groningen.

