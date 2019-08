Jurylid Jan Peeters (81) overleden

Na een kort ziekbed is Jan Peeters (81) in zijn huis in Weert overleden. Jan Peeters: de man die zijn leven dat zichtbaar was voor de paardenwereld en dressuurwereld geheel in dienst stelde van die paardenwereld. In eerste instantie als bevlogen instructeur in het Limburgse, maar al heel snel breder en ruimer als iemand die de opleiding van paarden en mensen stimuleerde, ideeën uitdroeg over die opleiding en zich zelf ontwikkelde achter de jurytafel.

Jan Peeters bereikte de O-status als internationaal jurylid, de hoogste internationale kwalificatie. Als jurylid maakte hij vele kampioenschappen waaronder twee Olympische Spelen deel uit van het juryteam, in Atlanta (1996) en Sydney (2000).

FEI Judges Supervisory Panel

Vanwege de leeftijdslimiet van de internationale bond FEI kwam aan deze internationale jury carrière in 2009 een einde. In 2009 ontving Jan Peeters hiervoor al de gouden KNHS-speld. Na zijn internationale jury carrière zat Jan Peeters internationaal niet stil, maar werd hij meteen lid van het FEI Judges Supervisory Panel, een commissie die jury-beslissingen op internationale kampioenschappen tegen het licht hield of kon overrulen. Overrulen lag overigens niet in zijn aard: onderwijzen en overtuigen op grond van kennis paste meer bij hem.

Opleiden en bijscholen

Nationaal hield Jan Peeters zich decennialang bezig met het ontwerpen van dressuurproeven en het opleiden en bijscholen van juryleden bij de KNHS vanaf de basissport tot aan de nationale top, tot aan het huidige KNHS dressuurproevenboekje editie 2016 en de bijbehorende app met door hem ingesproken commentaar.

Bondscoach dressuurjeugd

Bij de internationale komst van de Kür op muziek als officiële wedstrijdvorm, schreef en begeleidde hij de opleiding van Kür-juryleden voor de breedtesport en de subtop. Samen met zijn vrouw Ald, ‘de moeder van de jeugd’, was Jan Peeters jarenlang de succesvolle en gerespecteerde bondscoach van de Nederlandse dressuurjeugd en werden er voor het eerst gouden medailles gewonnen. Zijn kennis van mens en dier en aanzien bij zijn internationale collega’s waren hierbij een plezierige steun.

Initiatiefnemer Future Test

Met Sjef Janssen was Jan Peeters initiatiefnemer van de Rabo Future Test voor jeugd tussen de Young Riders (tot 21) en de senioren-Grand Prix. Dat hadden beiden goed gezien: inmiddels is de GPU25 een vaste rubriek geworden en zelfs een Europees kampioenschap voor deze aankomende topklasse van de jeugd richting de senioren.

Wim Ernes Memorial

Vorig jaar besloot Jan Peeters zelf dat hij nu ook nationaal genoeg had gejureerd. Zijn optreden als jurylid sloot hij af met het NK in Ermelo in 2018. Bij die gelegenheid ontving hij uit handen van Maud Ernes, de dochter van wijlen Wim Ernes – door Peeters indertijd zelf begeleid en gestimuleerd in zijn opmars als internationaal O-jurylid – de tweede ereprijs Wim Ernes Memorial. Dit jaar functioneerde Jan Peeters als voorzitter van de klankbord groep dressuur ter ondersteuning van de bondscoach.

Uitvaart in familiekring

Jan Peeters laat zijn vrouw, zoon, dochter en kleinkinderen achter, waar hij buitengewoon trots op was. Op uitdrukkelijk verzoek van Jan Peeters zelf zal de crematie in familiekring plaatsvinden.

Bron: Persbericht KNHS