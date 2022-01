Kees Vellenga (74) onverwachts overleden

Dressuurruiter, jurylid en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Kees Vellenga is woensdag 19 januari onverwachts overleden. De Almeloër vergaarde niet alleen bekendheid als deelnemer aan de Olympische Spelen, hij werd ook gerespecteerd vanwege zijn werk als arts en schrijver van vakliteratuur. Vellenga werd 74 jaar.

Kees Vellenga, tot aan zijn pensioen actief als radioloog, was een echte paardenman. Dat had hij van huis uit meegekregen. Als geboren Rotterdammer en oudste zoon van Anneke Vellenga van Baggum en Lieuwe Vellenga, beiden actief in de paardensport en lid van de Rotterdamsche Manege, startte zijn hippische carrière al op jonge leeftijd. In 1968 werd hij Nederlands kampioen met Don Vasco en in 1969 werd hij verkozen tot dressuurruiter van het jaar.

OS München

Met Löwencron behoorde Kees Vellenga tot de Olympische equipe in München, waar Nederland voor de eerste keer sinds 1932 weer vertegenwoordigd was bij de dressuur. Het Nederlandse team werd zevende en deze klassering was het startmoment voor de daaropvolgende internationale dressuursuccessen voor Nederland. Later namen Kees Vellenga en Löwencron nog deel aan de Europese kampioenschappen in Kopenhagen (1974).

Internationaal jurylid

Samen met zijn familie, moeder Anneke, zus Charlotte en broer Hans, was Kees altijd te vinden bij het CHIO Rotterdam. Als deelnemer won hij maar liefst zes keer de Geza von Hazslinsky-prijs’ voor jeugdruiters (van 1966-1971). In de jaren zeventig begon hij met jureren van dressuurwedstrijden en de dressuurproeven van eventingwedstrijden. Later ging hij ook internationale dressuurwedstrijden jureren tot en met Grand Prix-niveau.

KNHS commissie Topsport Dressuur

Daarnaast was Kees Vellenga tot 2006 voorzitter van de KNHS commissie Topsport Dressuur en leidde hij, samen met zijn vrouw Jolien, dressuurpaarden op. Voor zijn verdiensten in zowel de paardensport als de medische wetenschap werd Kees Vellenga geridderd in de Orde van Oranje Nassau.

