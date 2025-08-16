Kenner van het Friese ras Andries Zandee (81) overleden

Op woensdag 6 augustus is Andries Zandee, op 81-jarige leeftijd, in Houten overleden. Andries was een gedreven en sympathieke man, met een ongeëvenaarde kennis van hengsten en de Friese paardenfokkerij. Zijn betrokkenheid bij het KFPS was intens en langdurig: vele jaren diende hij in de ledenraad, waarvan hij in 2018 afscheid nam. Hij ontving de Zilveren Speld als erkenning voor zijn verdiensten, was voorzitter van de Bond van Hengstenhouders en bleef tot op het allerlaatst nauw verbonden met de wereld van het Friese paard.

Jarenlang werkte Andries bij de afdeling Paard van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, waar hij ‘zijn’ hengsten Wessel 237, Nanno 372 en Romke 234 voorbereidde op keuringen en sport. Ook bij Stalhouderij Zadelhoff was hij veelvuldig te vinden; de goedkeuring van Tjebbe 500 beschouwde hij als een gezamenlijk succes.

Belang van ras staat voorop

Openheid en transparantie – ook in het beschikbaar stellen van informatie – waren voor hem vanzelfsprekend. Al jaren geleden, onder meer bij het onderzoek naar waterhoofd en het dwerggen, verrichtte hij pionierswerk, soms zelfs tegen de stroom in. Voor Andries stond altijd het belang van het ras voorop: ”We moeten zuinig zijn op dit mooie ras en de informatie die er is zorgvuldig gebruiken.”

Geschiedenisles

Zijn liefde voor paarden ging hand in hand met zijn bereidheid om kennis en ervaring te delen. Met zijn jarenlange ervaring in de fokkerij gaf hij graag ‘geschiedenisles’. Of het nu ging om collega’s, fokkers of liefhebbers: Andries stond altijd klaar om te adviseren, te ondersteunen en te inspireren. Hij was scherp in de discussie, maar wist mensen evenzeer op een warme, respectvolle manier te verbinden – een eigenschap die hem tot een zeer gewaardeerd lid van onze gemeenschap maakte.

Bron: KFPS