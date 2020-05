Keurhengst Phin Phin (28) overleden

Familie Venderbosch heeft vanavond afscheid moeten nemen van Phin Phin (Chin Chin x Abdullah), een van hun topverervers. De bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst, die internationaal acteerde in de sport, werd 28 jaar oud. Hij overleed aan de gevolgen van ouderdom.

Phin Phin won vele internationale rubrieken. Onder andere Amsterdam, Geesteren, Maastricht, Wembley en Sachenrof staan op zijn palmares. Ook won hij de Grote Prijs van Gyon over 1,60 m. en was hij tweede in de Audi Grote Prijs van Wiesbaden over 1,60 m.

Ambassadeur en keurhengst

Door zijn internationale sport- en fokkerijprestaties werd Phin Phin benoemd tot ambassadeur bij het BWP en tot keurhengst bij het KWPN. Veel van zijn nakomelingen zijn en waren succesvol op internationaal niveau. Daaronder Avenir, Uriki, Urona, Utha, Tin Tin, Top Secret, Zalvo, Wilexo, Brilexa en Vegas.

Talloze successen

“Wat hebben wij mooie bijzondere momenten met Phin Phin beleefd en hij heeft onder Roelof Bril fantastische prestaties geleverd”, blikt Henriette Venderbosch terug op de talloze successen van de hengst.

Levenslust en power

“Wat hebben we van Phin Phin genoten, zelfs op zijn oude dag voelde hij zich nog als een jonge hengst als hij naar buiten mocht. Zoveel levenslust en zoveel power. Een gouden karakter, zo intelligent en zoveel kwaliteit. Rust zacht lieve Phin Phin. Wat zullen wij jou missen!”, aldus Verderbosch die nog diepvriessperma van de hengst beschikbaar heeft.

Bron: Horses.nl/FB