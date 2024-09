Kevin Stauts’ Cheppetta (16) overleden

De Grand Prix-merrie Cheppetta is op 16-jarige leeftijd overleden, zo meldt zijn eigenaresse Viginie Couperie Eiffel op Facebook. In 2020 nam Kevin Staut plaats in het zadel van de Chepetto-dochter, wat hét paard voor de Olympische Spelen in Tokio moest worden. Oogproblemen gooide destijds echter roet in het eten. Toch maakte de merrie haar rentree in de sport en won in 2022 onder meer de 3* Grand Prix in Vilamoura en de 5* Grand Prix in Parijs. Mei vorig jaar werd besloten de merrie uit de topsport te halen en in te zetten voor de fokkerij.