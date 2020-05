KNHS Lid van verdienste Eef Schreurs overleden

Eef Schreurs, de hippische duizendpoot uit Limburg, die in zijn werkzame leven enorm veel heeft betekend voor de Nederlandse paardensport en in het bijzonder voor de KNHS, is op 90-jarige leeftijd overleden.

Schreurs heeft tijdens zijn werkzame leven, maar ook daarbuiten, enorm veel betekend voor de Nederlandse paardensport in het algemeen en de KNHS in het bijzonder. De geboren en getogen Limburger was in zijn jongere jaren actief in de spring- en eventingsport en bekleedde later een ongekend aantal officiële functies binnen de sport, waarmee zijn hele leven nauw verweven was.

Brede inzet

Als bestuurslid was hij actief binnen de Nederlandse Hippische Sportbond, een van de voorlopers van de huidige KNHS. Hij fungeerde er als vicevoorzitter en stond vanuit die hoedanigheid verschillende voorzitters van de NHS bij. Later werd Schreurs voorzitter van de NRSV en de SRR en stond hij persoonlijk aan de basis van het huidige KNHS Ruiter- en Menbewijs. Dat hij zich vanuit deze hoedanigheid sterk maakte voor de recreatieve paardensport kenmerkte de brede inzet van Schreurs voor de sport die hem zo nauw aan het hart lag. In latere jaren ontwikkelde hij eveneens een passie voor de endurancesport. Hij was onder meer organisator voor de endurance tijdens de WEG in Den Haag 1994 en actief voor de FEI voor de verdere ontwikkeling van deze discipline.

Als official bekleedde de hippische duizendpoot uit Limburg diverse functies. Zo was hij jarenlang onder andere chief steward op vele internationale concoursen, voorzitter van de jury d’appel en federatievertegenwoordiger.

Lid van Verdienste

‘Ome Eef’, zoals hij tot aan zijn overlijden door bekende ruiters van vroeger werd genoemd, kon een potje breken bij het ruitergilde. Schreurs kende de regels van haver tot gort en moest wel eens ingrijpen als official, maar deed dat op zijn bijzondere, vakkundige wijze, met charme en een lach, zodat een ieder zijn oordeel zonder veel morren accepteerde. ‘Iemand waar je geen ruzie mee kon krijgen’, zo werd zijn persoonlijkheid samengevat.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De man die het paard niet alleen beminde, maar zelfs koesterde, werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg bij zijn afscheid de Gouden KNHS Speld uitgereikt. Vanwege zijn grote betekenis voor de vaderlandse paardensport trad hij vervolgens toe tot het exclusieve gezelschap van Leden van Verdienste bij de KNHS. Eef Schreurs uit Heythuysen werd 90 jaar en laat echtgenote Bertie achter.

Bron: KNHS