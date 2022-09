Koningin Elizabeth overleden

De Britse koningin Elizabeth is donderdagmiddag op 96-jarige leeftijd in haar Schotse kasteel Balmoral overleden, meldt Buckingham Palace. Ze overleed vredig, aldus het paleis. Elizabeth zat zeventig jaar op de troon en was daarmee de langst regerende monarch uit de Britse geschiedenis. The Queen was enorm betrokken bij de paardenwereld en reed zelf vanaf haar derde jaar op pony's en paarden.

Afgelopen mei woonde Koningin Elizabeth de Royal Windsor Horse Show nog bij en kreeg toen een staande ovatie. Het jaarlijkse paardenspektakel stond geheel in het teken van het zeventigste regeringsjaar van de koningin en gold als de officiële aftrap van haar Jubilee-vieringen. Ondanks zorgen over haar gezondheid was ze een maand later zelf weer het zadel te zien van een van haar Fell pony’s.

Wandelende encyclopedie

De Queen, die al sinds haar derde jaar paard en pony reed, was een kundig fokker van onder meer renpaarden, koetspaarden, jachtpaarden, sport- en rijpaarden, maar ook van polopony’s. Elizabeth werd op gebied van paarden ‘een wandelende encyclopedie’ genoemd.

Vanaf 25 jaar koningin

Elizabeth volgde in 1952 op 25-jarige leeftijd haar vader George VI op. Die overleed terwijl ze met haar echtgenoot prins Philip in Kenia was. Elizabeth en Philip waren 74 jaar getrouwd en kregen vier kinderen: Charles, Anne, Andrew en Edward. Philip overleed in april 2021 op 99-jarige leeftijd.

Zeer actief

Koningin Elizabeth bleef ondanks haar gevorderde leeftijd lange tijd zeer actief, maar daar kwam in de periode voor haar dood verandering in. Ze verscheen vanwege haar gezondheid niet vaak meer in het openbaar en zag ook af van diverse officiële taken. Zo droeg Elizabeth dit jaar de Queen’s Speech, onderdeel van de traditionele opening van het Britse parlementaire jaar, over aan haar zoon Charles.