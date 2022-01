Korean Broadcasting System biedt excuses aan nadat paard overlijdt door filmongeluk

De Korean Broadcasting System (KBS) heeft excuses aangeboden aan "kijkers en mensen die van dieren houden" voor de dood van een paard dat werd gebruikt bij het filmen van de TV serie The King of Tears, Lee Bang Won. "We verontschuldigen ons bij de kijkers voor het niet voorkomen van dit ongeluk en het veroorzaken van zo'n ongelukkige gebeurtenis", aldus de verklaring van KBS.

KBS: “Het is heel moeilijk om een ​​val van een paard te filmen. De veiligheid van het paard is van fundamenteel belang en we moeten ook rekening houden met de veiligheid van de acteur op het paard en de veiligheid van de mensen die de scène filmen. Daarom zijn de productiemedewerkers meerdere dagen bezig geweest met de voorbereiding van de scène om eventuele ongelukken te voorkomen.”

Paard stierf een week na opnames

“Ondanks deze voorbereiding gebeurde er tijdens de opnames een ongeval waarbij de acteur hard van het paard werd gegooid en het bovenlichaam van het paard met grote kracht de grond raakte. Na het ongeluk stond het paard op eigen kracht op en we controleerden of het geen uitwendige verwondingen had voordat we het terugbrachten. Echter, aangezien kijkers onlangs hun bezorgdheid begonnen te uiten over de huidige toestand van het paard, hebben we de toestand van het paard opnieuw gecontroleerd en tot onze spijt moeten we zeggen dat het paard ongeveer een week na de opnames stierf.”

KBS erkent probleem

“Door dit ongeval erkent KBS dat er een probleem is met de manier waarop scènes van een val van een paard worden gefilmd. Om herhaling van zo’n incident te voorkomen, gaan we op zoek naar een andere manier om deze scenes te filmen en in beeld te brengen. We zullen ook samenwerken met het advies van experts over hoe het filmen veilig kan worden uitgevoerd met verschillende soorten dieren op set. We bieden nogmaals onze oprechte excuses aan aan de kijkers en dierenliefhebbers.”

Bron: Horses.nl/HorseandHound