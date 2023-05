KWPN-ambassadrice Noord-Amerika Betty de Groot overleden

Elizabeth "Betty" de Groot, oprichtster van de Nederlandse warmbloedfok- en trainingsstal DG Bar Ranch en de Noord-Amerikaanse afdeling van het KWPN, is overleden. Samen met haar man Tony De Groot richtte zij de DG Bar Ranch in Hanford, Californië op: het eerste grote steunpunt voor de Nederlandse afdeling van het KWPN in Amerika, het NA-WP.

Betty de Groot emigreerde in 1955 naar Amerika en richtte zich samen met haar man op de dressuursport. Samen importeerden ze KWPN-dekhengsten, organiseerde keuringen en wedstrijden en waren grote ambassadeurs voor de fokkerij van Nederlandse dressuurpaarden in de Verenigde Staten. DG Bar Ranch is op dit moment nog steeds de grootste stal met KWPN-paarden in Amerika.

In 2015 overleed haar man Tony de Groot (80) bij een tragisch vliegtuigongeluk. Hij liet toen zijn vrouw Betty, met wie hij 59 jaar getrouwd was, vijf kinderen en vele klein- en achterkleinkinderen na. Betty is vrijdag 4 mei op 87-jarige leeftijd overleden. Haar liefde voor de paarden was onmiskenbaar. Ze zat nog bijna dagelijks in het zadel en zelfs na één knie- en twee heupoperaties is ze niet gestopt met rijden.

Bron: eurodressage