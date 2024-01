KWPN-bestuurder Piet Blokland overleden

Op 13 januari is Pieter Willem Blokland, voormalig voorzitter van het Algemeen Bestuur van het KWPN, overleden. Naast dat hij een vooruitstrevend veehouder was, had hij tevens veel liefde voor een paard. Met name het KWPN-paard. Pieter Willem Blokland werd 93 jaar.

Vanuit zijn betrokkenheid werd hij in 1995 voorzitter van het Algemeen Bestuur van het KWPN, daarnaast was Pieter Willem Blokland voorzitter van het Sectorbestuur Paarden. De KWPN-bestuurder had in beide functies de naam een goede bemiddelaar in conflicten te zijn en was net als op zijn boerenbedrijf even vooruitstrevend als het ging om de fokkerij van goede sportpaarden. In de tijd van de specialisatie was hij de stem van de redelijkheid, maar Blokland ging een discussie nooit uit de weg.

Condoleance

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden. Een schriftelijke condoleance wordt zeer op prijs gesteld: Graafland 7, 2964 BG Groot-Ammers.

Bron: KWPN