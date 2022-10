KWPN-Dekhengst Zhivago overleden

Op 18-jarige leeftijd is de KWPN-hengst Zhivago (v.Krack C) overleden, zo maakte The Canadream Farm uit Canada vandaag bekend. De hengst leed aan een aneurysma waaraan hij stierf in de paddock.

The Canadream Farm, die de hengst in 2018 kocht, geeft aan diepontroerd te zijn over het overlijden van Zhivago (Krack C uit Orendy ster pref prest van Jazz). “Zhivago was een echte gentleman, een lieve ziel en wordt en zal altijd diep gemist worden op onze stal”.

Stam met bewegingskwaliteit

Zhivago komt uit een stam die bekend staat om de vererving van bewegingskwaliteit. De hengst werd door Han en Henriette Jansen van Pegasus Stables. Zij kochten Zhivago’s moeder Orendy op de Prinsjesdagveiling van fokkers Huub en Tiny van Helvoirt. De invloedrijke fokmerrie Endy keur pref prest (v.Ulft), ondermeer grootmoeder van KWPN-hengsten Zuidenwind, Charmeur en Viento Uno, is Orendy’s moeder.

Reservekampioen

De KWPN-hengst werd als driejarige in 2007 goedgekeurd bij het KWPN en werd reservekampioen bij de dressuurhengsten tijdens de hengstenkeuring. Zhivago maakte tijdens het verrichtingsonderzoek alle verwachtingen waar door een score neer te zetten van 87 punten. De verrichtingsrapportage spreekt van een hengst met zeer veel aanleg die de ruiter een zeer goed gevoel geeft. De hengst dekte de eerste jaren tussen de 150 en 200 merries.

Pavo Cup en hengstencompetitie

Zhivago kwam als vierjarige onder het zadel bij Theo Hanzon, met wie de hengst als vijfjarige de Pavo Cup won. Hierna reed Hanzon de hengst tweemaal naar de zege in de hengstencompetitie. In 2011 behaalde Zhivago vele overwinningen in de klasse ZZ-Licht en ZZ-Zwaar. In 2012 maakte het duo succesvol de overstap naar de Prix St. Georges met een score van 73,29%. In 2013 werden ze tweede op het Nederlands Kampioenschap Lichte Tour tijdens de kür op muziek en eindigden ze overall op een derde plek.

Rentree

In 2016 maakte de hengst zijn rentree in de wedstrijdsport onder Dinja van Liere. Na meerdere hoge scores namen ze onderandere deel aan de hengstenrubriek op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Hierbij was Zhivago de best presterende KWPN-goedgekeurde hengst. Vanaf 2017 reed Kristy de Roo de hengst bij de jeugd.

Canada

In 2018 verkochten Joop van Uytert, die de hengst als veulen voor de helft kocht, en de Radstake BV Zhivago op veertienjarige leeftijd als fokhengst naar de Canadream Farm om de Canadese en Noord-Amerikaanse fokkerij te dienen.

Tekst: KWPN