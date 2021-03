KWPN-fokker Jas Haak overleden

Jas Haak is op 14 maart j.l. overleden. De KWPN Zeeuws Fokker van het Jaar van 2018 bereikte de respectabele leeftijd van 90 jaar. Haak is onder andere bekend als fokker van de KWPN-hengst Rousseau (Ferro x Roemer). Hij was daarnaast actief deelnemer aan keuringen, maar bovenal een ware paardenvriend die de fokkerij op de voet volgde.

“Als ik ooit een goedgekeurde hengst fok, dan is het deze”, vertelde Haak vlak na de geboorte van Rousseau. De fokker verkocht Rousseau op de Veulenveiling Prinsjesdag aan Jan Lamers en wijlen Adriaan van der Goor. Het succesverhaal dat daarna volgde, is bekend. De stempelhengst leverde drie jaar achtereenvolgend de kampioen van de KWPN Hengstenkeuring, waaronder Ampère en Blue Hors Zack. Ook deze twee hengsten zijn niet meer weg te denken uit de moderne dressuurpaardenfokkerij.

Grand Prix-paarden

Haak fokte niet alleen Rousseau. Uit dezelfde moederlijn fokte hij meerdere keurings- en sportpaarden, waaronde de Grand Prix-paarden Nirvana (Jazz x Cassis xx) en Picobello (Ferro x Sit This One Out xx). Hij combineerde zijn merrie Tresor T (Weltmeyer x Rubinstein I) met Rousseau en dat bleek een schot in de roos. Deze Zapatero loopt in Duitsland succesvol Grand Prix.

Rousseau (Ferro x Roemer) – Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Bron: KWPN Zeeland