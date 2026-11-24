Bijna drie maanden na het onverwachte overlijden van haar echtgenoot Hans Jansen is ook Grietje Jansen-Blanken uit Joppe op 85-jarige leeftijd overleden. Samen legden zij de basis voor een succesvolle dressuurpaardenfokkerij, met onder meer de KWPN-goedgekeurde Grand Prix-hengsten Wynton, Chagall en Four Legends, Bretton Woods en NMK-kampioene Ostara ST-J.

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Het echtpaar Jansen kwam via dochter Welmoed in aanraking met de paardensport- en fokkerij en raakte al snel besmet met het paardenvirus. Grietje ontdekte de merrie Aktionella (Rubinstein I x Welt As) in de veilingcatalogus van Vechta. Twee jaar later volgde de aankoop van Annabel (De Niro x Romancier). Met deze twee merries legden Hans en Grietje de basis voor de succesvolle dressuurpaardenfokkerij van Stal Joppe.

Succesvolle fokkerij

Beide merriestammen brachten een indrukwekkende reeks succesvolle nakomelingen voort. Tot de bekendste behoren de KWPN-goedgekeurde Grand Prix-hengsten Wynton, Chagall en Four Legends, de hengst Bretton Woods en de KWPN-NA goedgekeurde Gaudi. Ook op de merriekeuringen boekte het echtpaar successen. Zo werd Ostara ST-J uitgeroepen tot NMK-kampioene. In de fokkerij van NMK-finalist Davigna kwamen de beide merriestammen later samen.

De fokkerij van Hans en Grietje Jansen wordt op bescheiden schaal voortgezet door hun dochter Welmoed.

Bron: KWPN/Bewerkt door Horses.nl.