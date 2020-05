KWPN-gefokte Pan American Games-winnaar Regent overleden

Regent (Flemmingh x Falco) van Christopher Hickey is op 22-jarige leeftijd overleden. De ruin won in 2007 team- en individueel goud op de Pan American Games in Rio de Janeiro. Regent werd in Nederland geboren bij C.J.M. Lazeroms in Sprundel.

Na zijn zege op de Pan American Games maakten Hickey en Regent in 2008 de overstap naar de Grand Prix en het duo kwam uit in enkele internationale rubrieken. Daarna nam Brenna Kucinski de teugels over, maar de combinatie reed slechts één keer internationaal. In 2014 ging de ruin, die in 2002 werd gespot bij Dirk Fiechter, met pensioen.

Bron: Eurodressage