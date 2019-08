KWPN-gekeurde hengst Lucky Boy overleden

De hengst Lucky Boy (Lavall II x Calypso I) is afgelopen maandag overleden. De in Holstein gefokte en bij meerdere stamboeken waaronder het KWPN goedgekeurde hengst werd ingeslapen wegens ouderdomsklachten. Lucky Boy werd 28 jaar oud.

Onder Marcus Ehning sprong Lucky Boy op het hoogste niveau. Hij nam in 2005 bij Dekstation Enterbrook een stal in als dekhengst, waar hij veel heeft betekend voor de fokkerij. De schimmelhengst was in eigendom van Gerrit en Leontine ter Harmsel- Zanderink en Allessandro Pellegrini.

Bron: Horses.nl