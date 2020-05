KWPN-grootheid Minne Hovenga overleden

Gisteren is op 63-jarige leeftijd Minne Hovenga overleden. De Friese topfokker heeft de afgelopen maanden thuis nog kunnen genieten van zijn kinderen, zijn vrouw Esther en zijn paarden, maar de doorzetter, de man die de Elfstedentocht schaatste en bergen kon verzetten, moest de strijd tegen een hersentumor nu dan toch opgeven.

Weinigen in de paardenwereld hebben een netwerk en een vriendenkring zoals Minne Hovenga. Beminnelijk en bescheiden, maar ook recht-door-zee, wist hij tallozen aan zich te binden, vrienden en vijanden met elkaar te verzoenen. Jarenlang leidde hij als voorzitter de Bond van KWPN Hengstenhouders en vervulde bestuurlijke functies bij de KWPN-regio Friesland. Namens die provincie was hij lid van de Ledenraad van het KWPN. De laatste tijd diende hij het stamboek als lid van het Algemeen Bestuur.

Topmerries en -veulens

Er ging geen jaar voorbij of Minne Hovenga had topmerries en -veulens aan het touw op de Centrale Keuring en de nationale keuringen. Uit de Nimmerdor-dochter Ibalia-W fokte hij de KWPN-goedgekeurde dressuurhengst Wonderboy. Diens halfzus Ribalia (v. Burggraaf) staat aan de basis van een zeer succesvolle springvertakking. Dochter Abalia (v. Chin Chin) was kampioen van Nederland bij het vrijspringen. Cardento-dochter Bybalia SMH sprong internationaal 1.50 m en leverde op haar beurt de internationale springpaarden Frybalia SMH (v. Baltic VDL), Gin Gin Balia SMH (v. Chin Chin) en Ikusasa SMH (v. Glasgow van ’t Merelsnest).

Impala SMH

Ook de KWPN-goedgekeurde hengst Impala SMH (v. Zambesi) komt uit de topmerrie Bybalia SMH. Het fokproduct van Minne Hovenga won als vierjarige een omloop van de Stal Hendrix-competitie, werd tweede in het NK en derde in de hengstencompetitie. Impala SMH vervolgde zijn carrière als springpaard in de Verenigde Staten.

Voortplantingstechnieken

Minne Hovenga bouwde samen met zijn vrouw Esther zijn fok- en opfokstal in Jelsum uit tot een internationaal vermaard centrum voor paardengynaecologie, waarbij Esther Hovenga zich als dierenarts specialiseerde in geavanceerde voortplantingstechnieken.

Op de KWPN Stallion Show gaf Minne Hovenga dit jaar nog acte de présence, evenals op het ICNN in Zuidbroek, waar hij zijn dochter zag deelnemen. In Den Bosch kwamen velen nog een praatje maken met Minne, iets wat hij altijd graag deed.

Verdriet en verlies

De functie die Minne Hovenga als laatste bekleedde was hem op het lijf geschreven. Als lid van het Algemeen Bestuur verwoordde Hovenga wat er leefde onder de fokkers. Dit bestuur had – en heeft – zich ten doel gesteld om er heel praktisch te zíjn voor de leden. En had daarin in Minne Hovenga de beste ambassadeur. Naast het grote verdriet van familie en vrienden is het overlijden van Minne Hovenga een groot verlies voor de paardenwereld en het KWPN in het bijzonder.

Voor informatie omtrent de condoleance, uitvaart en livestream zie www.betink.nl

Bron: Horses.nl