KWPN-hengst Eebert overleden aan gevolgen koliek

Gebroeders Van Manen maakten zaterdag op facebook bekend dat de KWPN-tuigpaardhengst Eebert (Atleet x Manno) is overleden aan de gevolgen van koliek. Eebert was tien jaar.

“Een ongelofelijk bijzonder paard met een gouden karakter. Eebert gaf zich altijd 200% en bracht ons altijd een grote glimlach op ons gezicht. Die grote glimlach zal altijd blijven als we denken aan alle mooie herinneringen die Eebert ons heeft gegeven”, zo staat te lezen in het Facebookbericht. “Bedankt voor alles, Eebert! We zullen je verschrikkelijk missen lieve vriend, rust zacht!”

Succesvol

De hengst was zelf succesvol in de sport en was meerdere jaren op rij kampioen bij de tuigpaarden en meermalen winnaar van de Oregon Trofee. Maar ook met zijn nakomelingen maakte de Atleet-zoon indruk. Zo werden er afgelopen jaar meerdere dochters doorverwezen naar de Centrale Keuring en slaagden het er jaar ervoor drie van zijn dochters met hele goede punten voor de IBOP, die aansluitend aan het verrichtingsonderzoek werd gehouden.

Bron: Horses.nl/FB