KWPN-hengst Namelus R overleden

De bij meerdere stamboeken goedgekeurde KWPN-hengst Namelus R (Concorde x Joost) is overleden. De door Stal Roelofs gefokte keur preferente hengst bracht zijn laatste tijd door bij Stal Brouwer in Gieten, die de topvererver na een periode in Frankrijk vorig jaar weer terugkreeg op stal. Namelus R werd 26 jaar.

“Met pijn in ons hart hebben we vandaag afscheid moeten nemen van Namelus R. Na een mooie carrière in de sport en fokkerij, waarin hij zich vooral als fokhengst heeft bewezen met tal van 1,60 m. paarden en goedgekeurde hengsten bij vele stamboeken, hebben we hem moeten laten gaan. We kijken met trots en plezier terug op hem en hebben genoten van de jaren dat hij bij ons op stal heeft mogen gestaan”, aldus Stal Brouwer.

Internationale sport en goedgekeurde zonen

Door een blessure kon Namelus R zijn grote mogelijkheden als springpaard niet volledig benutten. Via zijn nakomelingen bewees hij zich in de sport en fokkerij. Meerdere nakomelingen komen uit in de internationale sport en hij heeft meerdere goedgekeurde zonen. Daaronder de KWPN-hengsten Tolan R (mv. Aramis Z), Arthos R (mv. Mermus R) en Dexter R (mv. Contender).

