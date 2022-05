KWPN-hengst Radisson overleden

De bij het KWPN goedgekeurde hengst Radisson VDL (Indorado x Nimmerdor) is op 24-jarige leeftijd overleden. De schimmelhengst werd in het KWPN Voorjaarsonderzoek van 2002 voor de dekdienst goedgekeurd en bracht de laatste jaren van zijn leven op Zweedse bodem door.

Radisson werd in Nederland gereden door Angelique Hoorn, maar verhuisde in 2008 naar Zweden. Daar kende hij slechts een korte carrière in de internationale springsport. Met Niklas Arvidsson in het zadel sprong hij in 2009 zijn eerste 1,40m en en liep datzelfde jaar de CSIO5*-TL NC in Falsterbo, maar sprong dat jaar ook zijn laatste internationale wedstrijden.

In 2014 sloegen vijf sport- en fokkerijliefhebbers en mede-eigenaar Jonas Persson de handen ineen en kochten toenmalig mede-eigenaar VDL Stud uit. Radisson kwam ter dekking bij Eva Svensson.

Nakomelingen

De door Th. Schaap gefokte Radisson bracht bij het KWPN 285 geregistreerde nakomelingen, waaronder de internationale springpaarden Wadisson (mv. Holland), Zoline (mv. Jimtown), Apell WH (mv. Navarone), Briljantbridge B (mv. Glennridge) en Bernadette Lady H (mv. Neckar), het internationale CCI4* eventingpaard Barlisson (mv. Hierarch) en het internationale dressuurpaard Bernhard W (mv. Silvio I).

Bron: Tidningen Ridsport/Horses.nl