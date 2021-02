KWPN-hengst Rubus B overleden

De bij het KWPN in de Gelderse richting goedgekeurde hengst Rubus B (Ahoy x Pygmalion) is vandaag plotseling overleden. De zwarte hengst werd 23 jaar oud.

De door H.A. Post Kettelerij gefokte Rubus B werd als veulen gekocht door Gerrit te Bokkel. Op zesjarige leeftijd liep Rubus B samen met zijn toenmalige amazone Daniëlle te Bokkel Z-dressuur. Op de Gelderse regiokampioenschappen van 2006 werden ze vierde in het Z2 en op de Hippiade was er toen een achtste plek.

Subtop

Daarna was het duo succesvol in het ZZ-Licht en het ZZ-Zwaar en had de punten op zak voor de overstap naar de Lichte Tour.

Filmster

Naast zijn carrière in de sport was Rubus B succesvol op het witte doek.

Zo maakte hij in 2006 zijn debuut in een albumfilm van de band Haze uit Zelhem. De hengst liet zich als een echte filmster filmen in de drukke binnenstad van Arnhem en in het Sonsbeekpark. Dit tekende zijn goede karakter.

