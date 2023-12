KWPN-trainingsleider Jan Wouters van den Oudenweijer overleden

Op 24 december is Johannes (Jan) Wouters van den Oudenweijer overleden. Jan, de allereerste trainingsleider bij het KWPN-verrichtingsonderzoek, werd 86 jaar.

De in Gemert geboren Jan Wouters van den Oudenweijer was in de jaren 70 de allereerste trainingsleider bij het KWPN-verrichtingsonderzoek, dat van 1973 tot en met 1977 plaatsvond in het Noord-Nederlands Paardensport en -fokcentrum te Sleen. Jan Wouters van den Oudenweijer begeleidde de hengsten, die daar door hun eigen ruiter werden getraind, in het onderzoek dat destijds nog 100 dagen duurde.

Jan Wouters van den Oudenweijer was de broer van voormalig internationaal springruiter Harry Wouters van den Oudenweijer, die in de jaren 60 en 70 een van de meest succesvolle ruiters van ons land was en in 2020 kwam te overlijden.

Bron: KWPN