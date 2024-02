Lammert Laseur (70) overleden

Grand Prix-ruiter en trainer Lammert Laseur is op 70-jarige leeftijd overleden. Hij is op 18 februari 2024, na een kort ziekbed, vredig ingeslapen.

Lammert Laseur werd geboren op 1 mei 1953. Hij is opgegroeid op het bedrijf van zijn vader Joop, manege de Boshoeve in Soest. Lammert begon met lessen bij Dhr. Duiser, maar trainde later ook bij Anton Ebben. In zijn twintiger jaren was hij vijf jaar lang als stalruiter werkzaam bij Jan Maathuis en Johan Heins. Na die periode bracht hij voor zijn vader meerdere paarden uit op nationaal en internationaal Grand Prix-niveau en werd opgenomen in het A-kader.

Gewaardeerd trainer

Lammert Laseur was, mede dankzij zijn veelzijdige opleiding, een gewaardeerd trainer en stond bekend om zijn handigheid met het oplossen van rijtechnische problemen.

Afscheid

Op maandag 26 februari 2024 is er op Stal Johan Laseur vanaf 18.30 uur gelegenheid om afscheid te nemen van Lammert Laseur. Om 21.00 uur zal Lammert de stal verlaten. Alle aanwezigen wordt gevraagd een erehaag te vormen met het licht van mobiele telefoons. Op 27 februari is er een besloten uitvaart.

Bron: Horses.nl