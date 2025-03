Lara de Liedekerke’s Nooney Blue (28) overleden

Lara de Liedekerke's toppaard Nooney Blue (v. Jet Set du Rezidal) is op 28-jarige leeftijd overleden. De schimmel heeft veel betekent voor de Belgische eventingamazone. Door Nooney Blue is haar carrière begonnen. In 2005 en 2006 namen ze bij de junioren deel aan het EK eventing. In 2008 en 2009 volgde het EK bij de Young Riders. In 2010 waren ze van de partij op de Wereldruiterspelen in Lexington.