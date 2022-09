Legendarische derby-winnaar en ‘schillenpony’ Mumu overleden

Het was misschien wel het meest iconische duo ooit die de derby van Eindhoven heeft gewonnen: Carlos Ribas met zijn 'schillenpony' Mumu. Ribas deelt op zijn social media dat de opvallende vos op 39-jarige leeftijd is overleden. De 1.54m hoge Pinto was hét bewijs dat stokmaat en afstamming niet alles zeggen. Met zijn geweldige instelling en leeuwenhart wonnen Mumu en zijn ruiter Carlos in 1999 de Derby van Eindhoven.

Mumu begon zijn carrière als schillenpony in de straten van Rio de Janeiro voordat hij terecht kwam in de stallen van een vriend van Carlos. Zijn vriend vertelde Carlos om ‘de kleine vospony’ te kopen vanwege zijn grote hart. Het duurde even voordat Carlos overtuigd was van zijn kwaliteiten. Hij reed de opvallende Mumu op het Braziliaans kampioenschap voor Young Riders en hun fantastische partnerschap was geboren.

ClipMyHorse en CSI Eindhoven zocht Carlos Ribas en Mumu in 2017 op. In het interview vertelt Carlos vol passie over Mumu en hoe Mumu hem heeft geholpen de ruiter te worden die hij nu is.