Legendarische hengstenvoorsteller Paul Baune overleden

De bekende hengstenopfokker en -voorsteller Paul Baune is overleden. Meer dan 420 goedgekeurde hengsten, waaronder talloze kampioenen, werden door Stall Baune op de Duitse hengstenkeuringen voorgesteld. Paul Baune werd 80 jaar oud.

Paul Baune begon zijn paardencarrière als springruiter. Maar beroepsruiters waren er in die tijd nog niet echt en Baune werd toen handelaar. Via zijn vele contacten kwam hij vervolgens in contact met C&A-mede-eigenaar Gerhard Brenninkmeyer en leidde jarenlang zijn fokkerij en stal. Daarna richtte Baune zich op het klaarmaken van jonge hengsten voor de keuringen en groeide daarin uit tot een fenomeen.

Iedereen vond de weg naar Baune

Of het nu Westfalen, Hannover, Oldenburg, Holstein of Zuid-Duitsland was, in geheel Duitsland maakte Baune naam. Daarnaast wisten ook Nederlandse hengsteneigenaren de weg naar Baune te vinden. Zo stelde hij onder andere voor Eugene Reesink Valverde (Vitalis x Ampère) voor op de keuring in Westfalen van 2016 die daar gekroond werd tot kampioen.

Bron: Horses.nl