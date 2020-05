Legendarische Larthago (27) overleden

Tinus van der Bruggen meldt aan Horses.nl dat hij afscheid heeft moeten nemen van zijn legendarische merrie Larthago (Carthago x Caletto I) op 27-jarige leeftijd. Larthago bracht negen internationale sportpaarden (zes 1,50m of hoger) en vijf goedgekeurde hengsten waaronder Harley VDL en Casago I en II.

“Bij het binnenhalen uit de wei viel ze steeds om en kon ze niet meer opstaan. Toen hebben we besloten er een dierenarts bij te halen en zijn we tot de conclusie gekomen dat het niet meer ging. Aan alles komt een eind”, zegt Tinus van der Bruggen, die met veel respect over zijn topmerrie spreekt. “Ze was een unieke fokmerrie. Alles uit die merrie springt en alles heeft de wil om te winnen. Het is dat ik niet alle fokproducten KWPN regegristreerd heb, maar anders zou ze eigenlijk hier in Nederland een standbeeld moeten krijgen. Haar fokprestaties zijn uniek.”

Gekocht als veulen in Holstein

Van der Bruggen kocht Larthago als veulen op een veiling in Holstein. Larthago werd in 1993 door Klaus Göttsche-Götze gefokt uit de Caletto I-merrie Daisy IV, uit Holsteiner stam 8749. Omdat Van der Bruggen gek is van Carthago-bloed toog hij naar Holstein en kwam terug met Larthago. Niet iedereen was zo enthousiast over de merrie in eerste instantie. “Sommige mensen hadden wat kritiek op haar, en vroegen waarom ik helemaal naar Holstein reed om vervolgens thuis te komen met een tuiger”, vertelde Van der Bruggen in een eerder interview.

Internationaal onder Mathijs van Asten

Larthago bewees het tegendeel. Ze ontwikkelde zichzelf als een goed springpaard, liep op de Wereldkampioenschappen voor jonge springpaarden en sprong zelf internationaal onder Mathijs van Asten tot en met 1,50m-niveau.

Nog beter

Als fokmerrie bleek ze nóg beter. Larthago leverde negen internationale springpaarden. Hopes are High Z (v. High Valley Z) en Soren Z (v. Sandro Z) sprongen op het hoogste niveau (1,60m), Harley VDL (v. Heartbreaker) is 1,55m geklasseerd, de vorige week overleden Cevin Z (v. Coriall), Dimitri Z (v. Diarado) en Casago (v. Casall) op 1,50m niveau.

Casago (Casall x Carthago). Foto: Melanie Brevink

Harley en de Casago’s

Naast sportpaarden leverde Larthago ook vijf goedgekeurde hengsten. De bekendste daarvan is de preferente Harley VDL (v. Heartbreaker), maar ook Cevin Z, Casago I en II en Dimitri Z hebben een dekbrevet op zak.

Harley VDL met Jessica Kürten – Foto: Jacquelien van Tartwijk

De invloed blijft

Larthago is er niet meer, maar haar invloed blijft. Via haar goedgekeurde zonen en ook via een aantal dochters die Van der Bruggen nog in de fokkerij heeft.

Bron: Horses.nl