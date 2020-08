Legende Chilli Morning plotseling overleden

Chilli Morning (Phantomic XX x Kolibri) is onverwachts overleden. De meest succesvolle eventing-hengst aller tijden zakte vandaag in zijn weide ineen en was op slag dood. Chilli Morning werd twintig jaar oud.

“Gisteren is Chilli Morning nog op buitenrit geweest en vorige week heeft hij wat gesprongen met een van de meisjes hier op stal”, vertelt eigenaar Chris Stone aan de Britse website Horse & Hound.

Heel snel

“Chilli Morning had zijn eigen weide. Daar stond hij vanmorgen in toen hij plotseling ineen zakte en direct overleed. Het ging heel snel en hij heeft niet geleden”, aldus Stone.

23 keer in top tien

Chilli Morning was de meest succesvolle eventing-hengst in de geschiedenis van de eventingsport. Van zijn 45 internationale starts eindigde hij maar liefst 23 keer in de top tien.

Rio 2016

Chilli Morning genoot al een aantal jaar van zijn wedstrijdpensioen en werd daarnaast ingezet voor de fokkerij. Hij liep zijn laatste wedstrijd op de Olympische Spelen van Rio in 2016 onder William Fox-Pitt. Daar behaalde het duo individueel de twaalfde plaats.

Imposante carrière

In hun imposante carrière wonnen Fox-Pitt en Chilli Morning Badminton van 2015, individueel brons en teamzilver op de WEG van 2014 en zegevierde drie keer op rij in Bramham.

