Lesley McNaught (59) overleden

Lesley McNaught is overleden. Dat maakt de Zwitserse sportbond bekend. McNaught werd geboren in het Verenigd Koninkrijk, maar kwam lange tijd voor het Zwitserse springteam uit - met onder meer zilver in de Olympische landenwedstrijd in Sydney. De afgelopen drie jaar was ze de springcoach van het succesvolle Zwitserse eventingteam.

“Ze heeft een groot stempel gedrukt op de Zwitserse paardensport gedrukt” schrijft de Zwitserse paardensportbond in haar persbericht.

Olympisch zilver en Europees goud

Lesley McNaught werd geboren op 10 februari 1964 in Hinckley (GBR). Ze verhuisde op haar 18e naar Zwitserland, waar ze bij de springstal van Willi Melliger werkte. Daar ontmoette ze ook de Zwitserse springruiter Markus Mändli, met wie ze later trouwde. Zo werd ze Zwitserse. Ze won met het Zwitserse team zilver op de Olympische Spelen van 2000 in Sydney met Dulf Z en werd Zwitsers kampioen springen in 1991 en 2005. Ook vertegenwoordigde ze de Zwitserse kleuren op drie wereldkampioenschappen (één teammedaille), vier Europese kampioenschappen (vier medailles, waaronder twee gouden teammedailles) en zeven wereldbekerfinales (twee keer podium). Ze werd door velen beschouwd als de beste springamazone van haar generatie.

Eventing

McNaught was al drie jaar springcoach van het Zwitserse eventingteam. “Met haar grote expertise heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de recente successen van de Zwitserse eventingruiters” aldus het persbericht. Daaronder ook de teamkwalificatie voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. “Het is een enorme schok voor de grote paardensportfamilie en voor Swiss Equestrian. Lesley McNaught was een uitzonderlijke amazone en een vrouw die haar hart en ziel in haar sport, de paarden en de ruiters van het team stak. Ze laat een groot gat achter. Wij betuigen ons oprechte medeleven aan haar familie en vrienden”, aldus de president van Swiss Equestrian, Damian Müller.

Bron: Swiss Equestrian / Horses.nl