Levantos II (30) overleden aan ouderdomsklachten

Dekstation Enterbrook heeft op Facebook bekend gemaakt dat de hengst Levantos II (v. Liostro) overleden is aan ouderdomsklachten. De Holsteiner werd dertig jaar oud. De Holsteinse hengst is onder meer vader van de springpaarden Miss Fizz M, Levita, Douglas en Lambado.

De laatste jaren bracht de schimmel zijn pensioen door in Hongarije bij Éva Suta.

Muur van 2.10m

De in Duitsland en Zweden goedgekeurde hengst was in de springsport op het hoogste niveau actief met Malin Bayard, Peder Fredricson en Giovanni Magaton. In 2007 won Levantos II onder Annet Willems het barrièrespringen over een muur van 2.10m in het Franse Nantes.

Bron: Horses.nl/Facebook