Legendarische Diamant de Semilly (31) overleden

Diamant de Semilly, de hengst met het grootste aantal internationaal springende kinderen achter zijn naam, is op dinsdagmorgen 15 februari overleden op 31-jarige leeftijd. Dat maakten Eric en Sylvie Levaillos vanochtend bekend.

Het had niet veel gescheeld of de wereld had Diamant de Semilly niet gekend. Kort na zijn geboorte stierf zijn moeder en zijn fokker wilde geen flessenveulen grootbrengen. Die taak nam familie Levaillos over. Dan was er nog heftige koliek in 2008, Diamant moest drie keer geopereerd worden maar overleefde. En dat deed hij tot vannacht, zijn leeftijd (31 jaar!) haalde hem in.

Familie Levaillos

Het verhaal van Diamant de Semilly begint eigenlijk al in 1977, bij diens fokker Jules Mesnildrey en Germain Levallois, de vader van Eric Levaillos. Germain Levaillos ontdekt Le Tot de Semilly in dat jaar als veulen bij Mesnildrey en koopt hem. Een paar jaar later kon hij hem al voor goed geld verkopen, maar Levaillos besloot om de hengst te houden en te gaan voor de lange termijn en niet voor het snelle geld. Zo kon Levaillos zich ook houden aan de afspraak die hij met fokker Mesnildrey gemaakt had bij de verkoop: een leven gratis dekkingen van Le Tot de Semilly. “Mesnildrey wilde daar graag gebruik van maken, maar zijn merries waren eigenlijk allemaal nauw verwant aan Le Tot de Semilly. Dus gaf hij mijn vader de opdracht om een goed merrieveulen te zoeken, zodat hij Le Tot de Semilly in kon zetten”, vertelt Eric Levaillos.

Flessenveulen

Germain Levaillos vond Venise des Cresles (v. Elf III) voor Mesnildrey en die merrie bracht in 1991 Diamant de Semilly. Een paar dagen daarna overleed Diamants moeder aan een infectie. Mesnildrey was al op leeftijd en zag het niet zitten om de kleine Diamant met de fles groot te brengen. Hij wilde het veulen laten inslapen.

Voor hij dat deed, belde hij familie Levaillos met de tekst: ‘of je komt het veulen halen, of hij gaat dood.’ Familie Levaillos besloot het veulen te halen en kreeg hem geschonken van de fokker. “We hadden in dat jaar nog een veulen in dezelfde situatie, hebben ze bij elkaar gezet en met de fles grootgebracht. Achteraf gezien was het beter geweest om een pleegmoeder te vinden, maar zo eenvoudig was dat destijds nog niet. Nu is het veel makkelijk om via internet met andere fokkers in contact te komen. Toen was dat nog niet zo.”

Zo’ n gemak bij het springen

Als driejarige viel Diamant al op bij de eerste keer vrijspringen. “Zoiets had mijn vader nog nooit gezien, zo’n gemak bij het springen.” Net zoals bij vader Le Tot de Semilly was er ook hier weer veel interesse, zelfs van helemaal bovenaf. De directeur van de Staatsstoeterij in Saint-Lô kwam langs om naar Diamant te kijken. “En zoiets kon je eigenlijk niet weigeren in die tijd.” Maar Saint-Lô liet Diamant staan: hij was afwijkend qua maat. “Dat kwam eigenlijk als opluchting omdat mijn vader hem al aan mij had toevertrouwd als sportpaard.”

Geen dekhengst

Tot zijn achtste werd Diamant maar mondjesmaat ingezet in de fokkerij, maar lag de focus op de sport. “Dat was mijn eis. Ik geloof niet dat sport en fokkerij op hoog niveau samengaat. Ik geloof dat Diamant zo’n goed concourspaard is geworden omdat hij tot zijn achtste zijn volle aandacht bij de sport had. Hij kende het verschil tussen sport en dekkerij en mijn ervaring is dat de combinatie zeker voor jonge hengsten wel eens verwarrend kan zijn. Dat ze niet volledig bij de les zijn als ze ook aan dekken denken in de ring.”

Frans kampioen en goud met het team

Die benadering werpte zijn vruchten af: in 1999 werd Diamant Frans kampioen en in 2002 maakten Levaillos en Diamant deel uit van het gouden Franse Team op de Wereldruiterspelen in Jerez. “Op de Wereldruiterspelen toonde hij ook zijn vechtlust. Hij kwam daar ontzettend ziek aan en had 24 uur voor aanvang van het kampioenschap nog 40 graden koorts. Maar hij herstelde voldoende en was tweede in de eerste proef direct op tijd en foutloos in de tweede ronde van de landenwedstrijd, die Frankrijk won met vier Franse hengsten in het team.”

Half Frankrijk wilde bij Diamant dekken

Door die legendarische overwinning, die alle Franse paardenliefhebbers trots maakte, wilde half Frankrijk met Diamant dekken. En uit zijn eerste kleine jaargangen maakten de eerste nakomelingen ook al veel indruk.

Door het oog van de naald

Maar ook als dekhengst ging Diamant nog een keer door het oog van de naald: in 2008, op 17-jarige leeftijd, kreeg Diamant hevige koliek en hield familie Levaillos wekenlang de adem in. De hengst moest drie keer worden geopereerd, maar overleefde. “We dachten echt dat we hem zouden verliezen, maar hij bewees opnieuw wat voor vechter hij was. Hij overleefde.”

Vechter

“Eigenlijk verbaasde hij ons keer op keer: met zijn kwaliteiten, maar ook met zijn geweldige instelling en vechtlust. Niet één keer heeft hij geweigerd in het parcours. Nooit. En dat is eigenlijk illustratief voor zijn vechtlust. Niet alleen als sportpaard, maar in alles.”

En bovendien bleek Diamant tot op hoge leeftijd ontzettend vruchtbaar. “Het is alsof zijn sperma dezelfde vechtlust had.”

Nafok

Precies die vechtlust ziet Levaillos ook als de bepalende factor voor het succes van de Diamant-nafok Geen enkele andere hengst gaf zoveel internationale springpaarden. “Ze geven niet op en dat is ook de reden dat er zoveel op hoog niveau lopen. Over de vechtlust van een paard hebben we het misschien wel te weinig in de fokkerij. We praten over type, vermogen, techniek en dat soort dingen, maar minder over dingen die je niet kunt zien. Soms zijn die wel af te lezen uit de geschiedenis van een hengst. Bij Diamant is dat heel duidelijk het geval, hij heeft zoveel obstakels gehad in zijn leven, maar was er tot zijn 31ste.”

Daarbij moet wel opgemerkt worden dat Diamant enorme aantallen nakomelingen voortbracht, waarschijnlijk de meeste van alle springhengsten.

Bron: Horses.nl