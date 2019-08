Lichte tour paard W.Esther de Jeu in Australië overleden

Emmy de Jeu heeft op haar Facebookpagina bekend gemaakt dat W.Esther de Jeu (Rousseau x Jazz) is overleden. De merrie van Rousseau was op driejarige leeftijd algemeen kampioene dressuur van Friesland en werd in 2013 voor de helft verkocht aan Ellenbrae Park in Australië.

Vandaag meldde fokker en mede-eigenaar Emmy de Jeu dat haar 16-jarige merrie W.Esther de Jeu is overleden aan koliek. De merrie werd voorheen gereden door Jessica Buying die haar succesvol uitbracht tot op Lichte Tour-niveau. Overgrootmoeder van W.Esther de Jeu is Esther, moeder van Sisther de Jeu, die door Edward Gal werd uitgebracht in de Grand Prix.

In 2013 verkocht De Jeu de merrie voor de helft aan het bedrijf Ellenbrae Park in Australië. Het bedrijf is gespecialiseerd in de fokkerij van met name KWPN-paarden. Op haar Facebookpagina bedankt Emmy de Jeu de eigenaren Carolyn, David en Charlie voor hun liefde en zorg voor de merrie.

Bron: Facebook Emmy de Jeu