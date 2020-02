Lorraine van den Brinks Murdock overleden

Dressuuramazone Lorraine van den Brink heeft afscheid moeten nemen van haar voormalige Grand Prix-paard Murdock (v. Balzflug). Dat maakte zij zaterdag op facebook bekend. De donkerbruine ruin werd 26 jaar oud.

“Mijn grootste kado was hij! Al mijn dromen waargemaakt ..vandaag de dag dat ik afscheid moet nemen en hoe..”, liet de amazone zaterdag weten op facebook. “17 jaar in mijn leven en wat heb je genoten. Doei Murdock.”

Van den Brink was succesvol met Murdock tot op het hoogste niveau en een van de hoogtepunten in de carrière van de twee was het behalen van individueel en teamzilver op het EK young riders in 2006.

Bron: FB