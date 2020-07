Los Alamitos Race Course krijgt proeftijd na overlijden 29 paarden

De California Horse Racing Board heeft de Los Alamitos Race Course in Cypress een proeftijd opgelegd. Volgens een woordvoerder stierven er in de afgelopen periode minstens 19 renpaarden tijdens een race of training op de desbetreffende renbaan. Nog eens 10 overleden aan de gevolgen van gastro-intestinale infectie of andere ziektes.

De California Horse Racing Board heeft de renbaan in Cypress een proeftijd van 10 dagen opgelegd en het personeel van de renbaan opdracht gegeven een actieplan op te stellen. Het bestuur had de mogelijkheid de renbaan te sluiten, maar koos daar niet voor.

Nooit gestopt

Los Alamitos is de enige renbaan in Californië die – ook gedurende de coronapandemie – nooit is gestopt met het organiseren van races, al dan niet achter gesloten deuren.

Bron: CBS Los Angeles