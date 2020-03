Loslopende honden in weiland: Paard bezwijkt aan bijtwonden

Twee loslopende honden hebben in een weide in het Belgische Essene drie jonge paarden aangevallen. De honden joegen de paarden op en beten hen op verschillende plaatsen. Eén paard bezweek aan de verwondingen, twee andere liepen zware bijtwonden op. Dat meldt de Belgische website HLN.

De paarden werden vorige week aangevallen in een weide, op zo’n halve kilometer van de woonplaats van springpaardenfokker en eigenaar familie Bellemans. “Twee honden liepen los en waren onze weide binnengedrongen”, vertelt Marc Bellemans. “Daar moeten ze achter onze drie paarden aangegaan zijn. Het zijn jaarlingen die nog snel schrikken en stress krijgen. Eén van hen, Ornella heette ze, is wellicht ten val gekomen, en werd nadien door de honden zwaar toegetakeld. Ze heeft het niet overleefd. We vonden haar een dag later dood aan de rand van de weide.”

Onder het bloed

Marc Bellemans heeft de aanval niet zelf gezien. Het waren getuigen die hem op de hoogte brachten. “Een vrachtwagenchauffeur zag het paard liggen. Hij zag ook twee honden in de weide dwalen die onder het bloed zaten. Vermoedelijk is Ornella in shock geraakte en werd ze nadien overbeten door die honden”, vertelt Bellemans. “De twee andere jaarlingen liepen ook bijtwonden op. Het ene dier werd gebeten aan de mond, het andere aan de voorbenen en de buik. Een dag na de aanval stonden die dieren nog altijd te beven van schrik. Zij zullen het uiteindelijk wel halen, maar het blijft toch verschrikkelijk dat dit soort dingen zo maar kunnen gebeuren. Volgens de getuige waren de honden wel degelijk vergezeld van een baasje maar die zal zijn dieren niet meer hebben kunnen intomen.”

Reactie dierenarts

Dierenarts Lode de Moor verzorgde de twee overlevende paarden. “De dieren hadden serieuze bijtwonden op verschillende plaatsen”, zegt hij. “Het zal nog lange tijd duren vooraleer zij genezen zijn. Het was overduidelijk dat de paarden door honden waren aangevallen en gebeten. Dat zie je aan de afdrukken van de tanden. Alleen een hond kan dit gedaan hebben.”

Autopsie

De twee aanvallers bleken, volgens de getuige, American Staffords te zijn. “We hebben een vermoeden wie de eigenaar is, en we hebben een proces-verbaal laten opstellen door de politie”, vervolgt Bellemans. “Het dode paard is overgebracht naar Gent voor een autopsie. We wachten nu op de resultaten van dat onderzoek. De bijtwonden en vooral de omvang ervan laten er geen twijfel over bestaan: mijn paard is gedood door die honden. En de eigenaar van de honden zal opdraaien voor de kosten.”

