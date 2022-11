Luciana Diniz‘ WK-paard Dover overleden

Afgelopen weekend overleed de Braziliaanse hengst Dover op 33-jarige leeftijd. Onder Luciana Diniz nam het paard deel aan de wereldruiterspelen in Aken in 2006. Op Insta schrijft Diniz: "Dover was een genie. Klein, mollig, krenterig, hij had een lelijk hoofd. Hij was een ster bij de junioren voordat ik hem vond. Bedankt voor elk moment en voor het mogelijk maken van het onmogelijke."

Met Dover zette Luciana Diniz zich op de kaart in de springsport. Met de kleine voshengst won Diniz verschillende wedstrijden tot op 1.60m-niveau. Het paar plaatste zich met het Braziliaanse team voor de wereldruiterspelen in Aken. In de landenwedstrijd liep Dover in de eerste ronde foutloos en in de tweede omloop vier strafpunten. Individueel werd het duo 23ste.

‘Klein, mollig en krenterig’

Na zijn spring carrière genoot Dover van zijn pensioen in zijn geboorteland waar hij afgelopen weekend stierf. Diniz op social media: “Dover was een genie. Klein, mollig, krenterig, hij had een lelijk hoofd. Een voskleurige Braziliaanse hengst, hij was niet bepaald het meest assertieve type. Hij was een simpele ziel, bij toeval geboren: niets ongelooflijks en toch absoluut spectaculair. Hij was een ster bij de junioren voordat ik hem vond. Niemand geloofde dat hij verder kon dan dat. Alleen ik geloofde dat. Dover, ik zal altijd van je houden! Bedankt voor elk moment en om het onmogelijke mogelijk te maken. Voor altijd mijn superster!”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Luciana Diniz (@luciana_diniz11)

Bron Instagram Luciana Diniz