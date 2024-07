Lyndal Oatley neemt afscheid van Grand Prix-paard Potifar

De door Ch. Brosens uit Wernhout gefokte Potifar is op 27-jarige leeftijd ingeslapen. De Jazz-zoon bracht de carrière van Lyndal Oatley in een stroomversnelling. "Pot heeft me alles geleerd, hij was mijn eerste kampioenschapspaard dat me in 2010 naar Kentucky bracht. Hij was mijn vele primeurs...mijn eerste Grand Prix, First Special, First Freestyle", schrijft de amazone op Instagram.

De Noorse Anett Kristin Olsen leidde de ruin vanaf driejarige leeftijd op tot Grand Prix-niveau, waarna hij zijn intrede maakte in de stallen van Patrick Kittel. Dit vond plaats rond de Olympische Spelen van 2008, waardoor tijdgebrek bij Kittel ervoor zorgde dat diens vrouw, Lyndal Oatley, de teugels van Potifar overnam. Een succesvolle zet, want het duo reed voor het Australische team op de Wereldruiterspelen in 2010 in Kentucky. Daarnaast verzekerde de ruin het Australisch team van een ticket voor de Olympische Spelen in Londen door de kwalificatiewedstrijd in Ermelo te winnen.

Ziekte van Cushing

Het duo verscheen in 2012 voor het laatst in de wedstrijdring. De KWPN’er leed aan de ziekte van Cushing, waardoor Oatley besloot hem op vijftienjarige leeftijd met pensioen te laten gaan. “Helaas maakten de allergieën en de ziekte van Cushing een einde aan zijn carrière en bracht hij zijn dagen door met Patriks en mijn oudjes hier bij ons”, aldus Oatley. “Na het verlies van zijn beste vriend Weltspiel een paar maanden geleden, is Pot nooit echt meer zichzelf geweest en was het tijd om hem bij zijn beste vriend te laten zijn.”

Bron: Horses.nl/ Instagram