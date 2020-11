Madeleine Brugman verliest toppaard Katmandu

Madeleine Brugman heeft afscheid moeten nemen van Katmandu. De in Nieuw-Zeeland gefokte ruin kwam na successen in Duitsland onder het zadel van Brugman en bracht haar meerdere titels. Katmandu genoot al een aantal jaar van zijn pensioen en afgelopen weekend raakte hij ernstig gewond. Daarop zat er niks anders op dan hem te laten inslapen. Katmandu werd 21 jaar oud.

“Katmandu was een van de snelste paarden die ik ooit gereden heb. Hij had een hard van goud en vocht in ieder parcours als een leeuw voor me”, blikt Madeleine Brugman terug op haar succesvolle tijd met de ruin. “Mijn hart is gebroken maar ik ben enorm dankbaar voor de vele jaren van onbetaalbaar plezier en fantastische herinneringen om op terug te kijken.”

WK-zilver

Katmandu was vanaf jong paard uiterst succesvol in de sport. Zo won hij onder de Duitse ruiter Kai Rüder op het Wereldkampioenschap voor jonge eventingpaarden de zilveren medaille bij de zevenjarigen.

Eerste seniorentitel

Vervolgens was Katmandu ook succesvol onder Brugman. Op hun erelijst prijkt onder andere de Nederlandse titel bij de senioren. Die medaille was voor Brugman de eerste seniorentitel na haar succesvolle tijd bij de jeugd. Ander hoogtepunt van het duo was de overwinning in Pau van 2009. Daarnaast ging Katmandu onder Brugman meermaals foutloos rond in Boekelo, het topconcours van haar vader Hans Brugman die vorig jaar op 100-jarige leeftijd overleed.

Bron: Horses.nl