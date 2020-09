Marc Peter Spahn verliest Elias-zoon

Een droevig begin van CDI Hagen voor Marc Peter Spahn. Vlak voordat de ruiter Dashy Boy (Lord Leatherdale x Jazz) voor zijn tweede optreden in de internationale Grand Prix de ring in reed, kreeg hij te horen dat zijn toekomsttalent Gerbrandt, een zoon van zijn Friese Grand Prix-hengst Elias (v. Jorn 430), was overleden.

“Hoogte en dieptepunten liggen in de paardensport dicht bij elkaar.

Ondanks dat ik al een ‘olifantenhuid’ gekregen heb van de hele lading dieptepunten van de laatste maanden, kon ik mijn emoties haast niet de baas toen ik vandaag het telefoontje kreeg, dat we onze topper en toekomst, moeten laten gaan”, aldus Marc Peter Spahn op social media.

Focus

“Gerbrandt, de tweejarige zoon van Elias is niet meer … natuurlijk de beste overkomt altijd iets. Mam stuurde: ‘houdt de kop erbij jongen! Vreselijk wat er gebeurd is, blijf gefocust’. Gedurende de hele proef kwam er zoveel los maar Dashy liet me niet in de steek, alsof hij het besefte.” Ondanks de emoties reed Spahn de Lord Leatherdale-zoon naar een nieuw persoonlijk record van 66,652%.

