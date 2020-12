Marinus Smegen (66) overleden

Op 30 november heeft Marinus Smegen, ondanks al zijn levenslust en wilskracht, de strijd om zijn gezondheid verloren. De succesvolle fokker werd 66 jaar.

Marinus Smegen was een ‘kleine’, maar gedreven hobbyfokker met grote resultaten. Hij was begaan met het NRPS, kwam altijd met zijn veulens en jonge merries naar de keuringen, en heeft samen met zijn partner Roelie Brinks het stamboek verrijkt met een aantal goede merries, een goedgekeurde hengst, en verschillende goed presterende dressuurpaarden.

Nationaal kampioen

Vorig jaar werd hun toen driejarige merrie Love your Colour-SB (v. Love for You) Nationaal kampioen van de rijpaarden. De fantastisch bewegende bonte merrie presteerde het om enkele maanden later al met mooie punten te slagen voor haar ABOP en was afgelopen zomer met een goed veulen op de (thuis)keuring. Vanwege omstandigheden kon het veulen toen niet beoordeeld worden. Smegen heeft dus helaas niet meer mogen meemaken dat zijn oogappel keur werd.

Fokkerij leeft voort

Door de paarden die Smegen samen met zijn partner Roelie Brinks heeft gefokt, en door zijn enthousiasme en inspanningen om te zorgen dat zijn fokproducten bij goede ruiters terecht kwamen, zal Smegen via zijn fokkerij nog lang blijven voortleven.

Bron: NRPS