Mark van de Donks Grand Prix-paard Vivaldi overleden

Mark van de Donk heeft afscheid moeten nemen van Vivaldi (Jazz x Formateur). De ruiter beleefde met de Jazz-zoon meerdere 'eerste keren': het werd zijn eerste paard in de Lichte Tour en daarna zijn eerste paard in de Grand Prix. Vivaldi ging al eerder met pensioen maar daar heeft hij niet heel lang van kunnen genieten. "Hij was op en met heel veel pijn in ons hart hebben we hem moeten laten gaan", aldus Van de Donk. Vivaldi werd 19 jaar oud.

“Op dit moment valt mijn gevoel niet te beschrijven. Dit paard, deze rots in de branding is jaren lang onze absolute nummer één geweest”, schrijft Mark van de Donk op social media. “Op ons pad gekomen als 7-jarige en samen met mij gegroeid vanaf het Z1 tot en met het verwezenlijken van mijn droom, de Grand Prix.”

Allereerste Grand Prix-paard

“Hij was mijn allereerste Grand Prix-paard, het paard waar ik zo ontzettend veel aan te danken heb waaronder dat ik mijn zelfvertrouwen heb gekregen. Hij had het hart van goud, een ontzettende doorzetter en later nog een geweldige leermeester”, vervolgt de ruiter die Vivaldi nog een periode ter beschikking stelde aan zijn pupil Yoeki Bos. Deze combinatie kwam succesvol uit in de U25. Toen Bos ging studeren keerde Vivaldi terug naar Van de Donk en vervolgens bracht hij de Jazz-zoon weer uit in de Grand Prix.

Pijn in ons hart

“De afgelopen twee jaar mocht Vivaldi genieten van zijn welverdiende pensioen. De afgelopen maand verslechterde zijn gezondheid en donderdagochtend, toch nog onverwachts, liet hij weten dat hij moest gaan. Hij kon niet meer. Hij was op en met heel veel pijn in ons hart hebben we hem moeten laten gaan.”

Bron: Horses.nl/FB