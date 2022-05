Marokkaans WEG-paard What a Feeling overleden

What a Feeling (Worldly x A Jungle Prince), die onder het zadel van de Marokkaan Ismail Jilaoui deelnam aan de Wereldruiterspelen in Tryon, is overleden. De Hannoveraan is slechts achttien jaar oud geworden. Jilaoui en What a Feeling wonnen in 2020 de Marokkaanse kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio, maar wegens het uitstel van de Spelen zag Jilaoui de deelname aan zich voorbij gaan, de ruin raakte in 2021 namelijk geblesseerd.

Jilaoui en What a Feeling begonnen hun gezamenlijke internationale carrière in 2014 op Lichte Tour-niveau. Daarna stroomden ze door naar de Grand Prix en schreven in 2018 geschiedenis door als tweede Marokkaanse combinatie ooit deel te nemen aan de Wereldruiterspelen in Tryon.

Vlak voor de deelname aan de Wereldruiterspelen zette het duo op CHIO Aken twee persoonlijke records neer, in de Grand Prix 67,304% en in de kür 68,230%. In oktober 2020 liep What a Feeling zijn laatste internationale wedstrijd.

Bron: Dressprod/Horses.nl